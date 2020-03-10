Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor.
10.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor. Salgın belirginleştiği andan itibaren erken bir dönemde hiç tereddüt etmeden bütün tedbirlerimizi kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk. " - ANKARA
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Kaynak: İHA