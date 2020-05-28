Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık hizmetlerimizle hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun milletimizin verdiği destekle bu süreci, hem sağlık hizmetlerimizle hem diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz." Kaynak: AA