Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'ye gidiyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan'da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Bakü'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'ye hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren