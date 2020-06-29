Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma... -Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (7) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur" Kaynak: AA