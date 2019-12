Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz

03.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:46

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, termik santrallere filtre takılması zorunluluğunu erteleyen yasayı veto etmesine ilişkin, "Bir defa havanın kirletilmesine, insanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen bu kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Siz bu karara uymazsanız, siz 'çok daha fazla para kazanacaksınız' diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Çünkü bir tarafta halkım var, bir tarafta da buradaki sermaye var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, liderler toplantısının küresel çapta belirsizlikten ve tehditlerin özellikle çeşitlendiği, uluslararası güvenliğin kırgın hale geldiği bir dönemde icra edileceğini, toplantıda Çin ve Rusya ile ilişkilerin de gündeme gelmesinin beklendiğini bildirdi.

'NATO'NUN KENDİNİ GÜNCELLEMESİ ARTIK KAÇINILMAZDIR'NATO'nun bilhassa terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı ve etkin davranması gerektiğini belirten Erdoğan, "Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Bu çerçevede müttefiklerimizden, ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Zira güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik ruhu, NATO ittifakını ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır" dedi.'ÜLKEMİZ NATO'NUN VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAĞIDIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun caydırıcılığını azaltacak, ittifakın gücüne zarar verecek popülist beyanlardan uzak durması gerektiğini belirterek, "Üye ülkelerin NATO'ya alternatif aramak yerine, NATO'yu ortak tehditler karşısında daha güçlü kılacak çalışmalar içinde olmalarını bekliyoruz. Türkiye , terörle mücadele ve göç akımlarının önlenmesi bağlamından kritik roller üstlenen bir ülkedir. Ülkemiz, bu vasfıyla NATO'nun vazgeçilmez bir ortağıdır. Böylesine bir stratejik tabloda, müttefiklerimizin bizimle sergileyecekleri samimi dayanışma, ittifakımızı zayıflatmaz, tam tersine güçlendirir. Bu mesajımızı Londra'daki görüşmelerimizde müttefiklerimize açıkça verecek, terör karşısından ilkeli bir tavır göstermelerini kendilerinden isteyeceğiz" diye konuştu.Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğse mücadele edip örgütü bozguna uğratan tek ülke olduğunu kaydetti.'TERÖRLE MÜCADELEDEKİ KARARLILIĞIMIZI TEKRAR İFADE EDECEĞİZ'Londra ziyaretinde bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslar gerçekleştireceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşik Krallık'ın daveti üzerine Fransa ve Almanya liderleriyle beraber bir dörtlü zirve toplantısını da yapacağız. Bu toplantıda Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel konuları ele alacağız. Bir araya geleceğimiz liderlere hem Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu, hem de Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüyle ilgili projeleri tekrar anlatma fırsatı bulacağız. Türkiye'nin PKK, YPG terörüyle mücadeledeki kararlılığını en üst düzeyde tekrar ifade edeceğiz. Libya'daki gelişmeler de zirve toplantısının gündeminde yer alacak. Bu ülkede bir an önce ateşkes sağlanması ve siyasi sürece geri dönülmesi için atılacak adımları konuşacağız" ifadelerini kullandı.'KUSURA BAKMASINLAR'Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallere filtre takılması zorunluluğunu erteleyen yasayı veto etmesinin hatırlatılması üzerine, yüklenici firmaların filtre çalışmalarını gerçekleştirmediğini ve yeniden bir süre uzatımı talebinde bulunduğunu bildirdi. Erdoğan, şöyle konuştu: "Bir defa havanın kirletilmesine, insanımızın temiz havayı solumasına fırsat vermeyen bu kuruluşları biz ilanihaye çalıştıramayız. Yapılacak olan neydi? Bu termik santrallerde, daha başta satışında bir defa bu filtrasyonun yapılması kararı var. Ama siz bu karara uymazsanız, siz çok daha fazla para kazanacaksınız diye biz halkımızın zehirlenmesine fırsat veremeyiz. Onun için de bu yıl sonu itibariyle süre doluyor. Yıl sonuna kadar kendileri ne gibi adımlar atarlar bilemem. Ama biz şu an itibariyle; 2022 sonuna kadar bu işe fırsat verelim, bunlara imkan verelim, böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildi. Çünkü bir tarafta halkım var, bir tarafta da buradaki sermaye var. Kusura bakmasınlar, biz bu adımı attık. Büyük ihtimalle bu yeniden bir ihaleye gider, başka bu işin çıkışı yoktur."'BAŞKA ADİL OLAN HİÇBİR ÇAREM OLAMAZDI'Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa tasarısının TBMM'de görüşüldüğü sırada kaygılarını Ak Parti grubuyla paylaşıp paylaşmadığına ilişkin soruya ise, şöyle yanıt verdi: "O dönemde yine aynı şeyler hep gündemimizde oldu. Bunları söyledik, konuştuk, görüşmelerimiz oldu. Tabii verilen sözler; 'ne demek biz de yapacağız, çevreyi, insanımızı düşünüyoruz' vesaire. Ne yazık ki çevre noktasında verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi de kendileriyle görüştüğümüzde, 'partikül değerleri iyice düşürüldü, şöyle oldu' hala bunları konuşuyoruz. Kardeşim, istediğin kadar 'düşürdüm' de. Ben şu anda halkıma bakıyorum. Halkım diyor ki; 'biz burada hava kirliliğinden yaşamakta sıkıntı çekiyoruz.' İş bitmiştir. Buradaki kararın derecesi birinci derecede halkımdır. Bu noktaya tabii şu anda süre bitmek üzereyken geldik, kendileri de buna uymadılar. Uymadıkları için de benim bunu tekrar Meclis'e göndermekten başka adil olan hiçbir çarem olamazdı. Şimdi yapılacak olan iş, Meclis'te gerekli müzakereler yapılır, bundan sonra büyük ihtimalle de bunun yolu yeniden bir ihaledir veyahut da bu bölgeye süratle bizim zaten doğal gaz noktasında bir sıkıntımız yok. Hemen oraya doğal gazı getirebiliriz. Doğal gazla buradaki enerji ihtiyacını getirebiliriz. Burada tabii istihdam noktasında bazı sıkıntılar yaşanabilir o ayrı bir konu. Şimdi onu istismar ediyorlar. İstihdam noktasındaki bu sıkıntıyı da çok daha farklı bir yolla ortadan kaldırırız."'KARGA TULUMBA ALIR GELİR Mİ? O AYRI BİR KONU'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı Adil Öksüz'e ilişkin, 'Net bir şey söylememek gerekir, ama nerede olduğunu biliyoruz' sözlerinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu haddini bilmez, kendini bilmez malum kişi, bu ülkeden kaçmıştır. Ama sürekli olarak ne yazık ki, gittiği ülkelerin yönetimleri tarafından da bunlar koruma altında. Bakıyorsunuz çok farklı ülkelere, diyelim ki Belçika'ya kaçıyor, oradan Almanya'ya geçiyor vesaire. Şu anda ona benzer yüzlerce, binlerce FETO'cu terörist buralarda yaşıyor. Biz bunların hepsini adreslerini vererek istedik. Buna rağmen buraların yönetimleri maalesef bu FETO'cu teröristleri bize bugüne kadar teslim etmediler. Edenler de var, onları da zaten edildiği zaman açıklamasını yapıyoruz. Şu anda bununla ilgili böyle bir durum yok. Burada İçişleri Bakanlığı'mız yapılacak herhangi bir operasyonla karga tulumba alır gelir mi? O ayrı bir konu, onu da zaman içinde görürüz." dedi.'ÇALIŞMALARI KENDİLERİNE SUNACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya liderleriyle yapacağı dörtlü liderler toplantısında, 'güvenli bölge' konusunun gündemde yer almasının önem arz ettiğini belirterek, "İlgilerini, alakalarını anlamak, bilmek istiyoruz. Burada Almanya, Fransa nasıl yaklaşır bilemiyorum. İngiltere nasıl yaklaşır, onu da bilemiyorum. Kendilerinden bunu dinleyeceğiz. Kendilerine bizim yaptığımız plan çalışmalarını tekrar sunacağız, proje çalışmalarımızı sunacağız. İlgileri, alakaları varsa da bunu biz de dünya ile paylaşacağız. Yoksa onu da dünya ile paylaşacağız. Bunun yanında diğer ülkelerle aynı şekilde paylaşma yoluna gideceğiz. Özellikle şu anda Fransa'yı, Doğu Akdeniz olayı ciddi manada rahatsız ediyor olabilir. Bizim Libya ile yaptığımız çalışma da onları ciddi manada rahatsız ediyor olabilir. Bu konuda kendilerinin bunu gündeme getirmeleri halinde de attığımız adımı; 'Bu Libya'nın, Türkiye'nin egemenlik hakkıdır. Bu egemenlik hakkını biz sizinle tartışmayız' Bunu kendilerine çok açıkça söyleyeceğiz" diye konuştu.Erdoğan, F-35, S-400 ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin yöneltilen soruya ise, "Zaten daha önce de bu konuda görüşmelerimiz belli. Tekrar bunu gündemde müzakere eder konuşuruz. Temenni ederim ki neticesi hayırlı olsun" yanıtını verdi.'LİBYA BELKİ BÜYÜKELÇİSİNİ DAHİ ÇEKEBİLİR'Türkiye ile Libya arasında imzalanan, 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası'ndan Yunanistan'ın duyduğu rahatsızlık ve Yunanistan'ın atmayı planladığı adımlar hakkında değerlendirmesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Yunanistan adımını atabilir. Bizim de tabii adım atma hakkımız saklıdır. Biz de adımlarımızı atarız. Gereği neyse, gereğini de anında yaparız. Bu konu ile ilgili olarak şu anda büyük ihtimalle Libya belki büyükelçisini dahi çekebilir. Şu anda onlar büyükelçi ile muhatap oluyorlar. Kendilerine göre bazı şeyler söylüyorlar. Dün aldığım bir haberle de Yunanistan Başbakanı Londra'da bizimle görüşme talebinde bulundu. Orada kendisiyle de bu görüşme zemininde hepsini konuşacağız tabii. Şunu bilmenizi istiyorum; Yunanistan, Mısır, öbür tarafta şu an itibariyle Güney Kıbrıs, böyle bir üçlü çalışmayı yapmaları, bizim Libya ile ilgili attığımız adımı asla etkilemez. Çünkü biz Libya ile bu noktada yazılı anlaşmamızı yaptık, imzayı attık."09.10'DA HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısının ardından özel uçak TC-TRK ile saat 09.10'da Esenboğa Havalimanından Londra'ya hareket etti. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve milletvekilleri eşlik etti. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Kaynak: DHA

- Ankara