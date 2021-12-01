Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkımızı ezdirmeyeceğiz, asgari ücrette bugüne kadarkinin çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkımızı ezdirmeyeceğiz, asgari ücrette bugüne kadarkinin çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler halkımızı ezdirmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler halkımızı ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret çalışmasını bakanımız başlattı. Kısa sürede onu da açıklayacağız. Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Merkez Bankası'nın dövize müdahalesine ilişkin olarak, "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle bir yetkisi var. Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası gerekli müdahaleyi yapar" ifadelerini kullandı.

3600 ek göstergeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O da olacak. Şu anda bütün çalışmaları ilgili kurumlar yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Asgari ücret konusunda Erdoğan, "Niye endişeler üzerinden konuşuyorsunuz da, olumlu olarak bakmıyorsunuz? Özellikle bu noktada toplumun yanlış yerlere sevk edilmesine fırsat vermeyelim. 3600 ek gösterge, asgari ücret bizler dün akşam televizyon programında ne dedim? Bizler halkımızı ezdirmeyeceğiz. Asgari ücret çalışmasını bakanımız başlattı. Kısa sürede onu da açıklayacağız. Asgari ücret konusunda bugüne kadar olmuş çok çok üzerinde bir neticeyi açıklamış olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, doktorlarla ilgili düzenleme yapacaklarını söyleyerek, "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge 13 bindi, 33 bine, uzman hekimler, diş hekimleri dahil olmak üzere 17 bin ek gösterge 40 bine çıkmış oldu. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin lira sağlayacak ek düzenleme Mecliste, bütün vekillerin desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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