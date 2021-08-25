Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave...
Anadolu Ajansı / Eda Özdener - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave... - Haberler
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