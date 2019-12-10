10.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:16

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi

"Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"na katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda 550 bin civarında Ahıska Türkü, yurtlarından uzakta hayatlarını devam ettiriyor. Bu kardeşlerimizin bir bölümü, 75 yıl önce ansızın terk etmek zorunda bırakıldıkları evlerine geri dönmenin haklı ve onurlu mücadelesini veriyor."

Kaynak: AA

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