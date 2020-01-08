Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ne geldi
Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ne geldi - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ne geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 'TürkAkım'ının açılışını bugün gerçekleştirecek.

08.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ne geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 'TürkAkım'ının açılışını bugün gerçekleştirecek. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Kongre Merkezi'ne geldi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Haliç Kongre Merkezi'nde önce baş başa görüşecek. Daha sonra ikili TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Putin de kongre merkezine gelmek üzere Beşiktaş'ta kaldığı otelden ayrıldı. 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler