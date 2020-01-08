CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NE GELDİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 'TürkAkım'ının açılışını bugün gerçekleştirecek.

08.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:22
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 'TürkAkım'ının açılışını bugün gerçekleştirecek. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Kongre Merkezi'ne geldi. 

Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı Haliç Kongre Merkezi'nde önce baş başa görüşecek. Daha sonra ikili TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Putin de kongre merkezine gelmek üzere Beşiktaş'ta kaldığı otelden ayrıldı. 

Görüntü dökümü: -------------

-Erdoğan'ın konvoyunun gelişi 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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