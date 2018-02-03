Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala delikli devirden bahseden Kılıçdaroğlu, hiçbir şeyden haberi yok. Şu an Afrin'de yerli silahlarla mücadele ediyoruz"

-"Avrupa Parlamentosunda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok"

-"Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz"

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bitlis 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.