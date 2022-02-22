Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hal düzenlemesi) Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların...
AA, Mümin Altaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hal düzenlemesi) Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde rol oynayabilsinler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hal düzenlemesi) Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde rol oynayabilsinler."
AA / Mümin Altaş - Güncel