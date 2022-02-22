Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hal düzenlemesi) Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hal düzenlemesi) Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların...

AA, Mümin Altaş - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hal düzenlemesi) Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde rol oynayabilsinler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hal düzenlemesi) Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde rol oynayabilsinler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Hal düzenlemesi) Belli kotada üretici birliklerine kontenjan vererek hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların...

AA / Mümin Altaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title