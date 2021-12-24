Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız."

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AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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