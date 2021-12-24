Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız."
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur konusunda manipülatif söylemler) Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın açıklamaları) Şu anda tabii milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin.
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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