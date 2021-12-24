Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur konusunda manipülatif söylemler) Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın açıklamaları) Şu anda tabii milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında...