Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haklı yerine güçlüyü koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haklı yerine güçlüyü koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir"

09.11.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. (2)

Erdoğan: "Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haklı yerine güçlüyü koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haklı yerine güçlüyü koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haklı yerine güçlüyü koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Haklı yerine güçlüyü koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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