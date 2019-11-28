Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla düzenlediği "6. Din Şurası" kapanış programına katıldı.
28.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:37
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığının "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" başlığıyla düzenlediği "6. Din Şurası" kapanış programına katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında...