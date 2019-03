Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'ye Geliyor

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mart günü Hakkari'ye geleceğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Gür, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mart Pazartesi günü Hakkari'de düzenlenecek mitinge katılacağını belirtti. Herkesi mitinge davet eden Gür, "Hakkari'miz her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza, liderimize, mazlumların umudu milletin adamına sahip çıkacaktır. Hakkari kendini milletine adamış olan lideri ile buluşacak ve ahitleşecektir. 31 Mart zaferi için liderimize söz vermek için tüm Hakkari bir arada olacaktır inşallah. 11 Mart Pazartesi günü saat 14.30'da valilik önü miting alanında düzenlenecek olan mitinge katılımın her zamanki gibi yoğun olacağı inancındayız. İnşallah her zaman olduğu gibi yine hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımızı karşılamaya, onu coşku ve heyecanla dinlemeye, Hakkari'mize yakışır bir şekilde uğurlamaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız seçim öncesi yoğun bir tempoda il il, ilçe ilçe gezerek mitinglerimize teşrif etmektedirler. Tekrardan mitingimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Halkımızın teşrifi bizleri onurlandıracaktır" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA