Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizler hayır dualarıyla oradasınız.

24.05.2020 02:50 | Son Güncelleme: 24.05.2020 02:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizler hayır dualarıyla oradasınız. Bu dualar sizlerden hiçbir zaman eksik olmuyor"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere hitap ederek, "Sizler hayır dualarıyla oradasınız. Bu dualar sizlerden hiçbir zaman eksik olmuyor. İnşallah bu zaferi noktaladığımızda gelecek nesiller de sizleri çok farklı anacak. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari Göllerbaşı Üs Bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığıyla orada görev yapan askerlerin ve ailelerinin Ramazan bayramlarını kutladı.

Askerlerin bayramlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten çok çok anlamlı bir yerde, çok farklı bir yerde şuanda birliktesiniz beraberseniz. Öncelikle sizleri şahsım ve milletim adına selamlıyorum. Verdiğiniz bu kutsal mücadelenin rabbim inşallah zaferle sonuçlandığını görmeyi nasip etsin diyorum. Bu mücadelenin ne kadar kutlu, ne kadar kutsal olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunun ucunda ne olduğunu da biliyorsunuz ve onun için de oradasınız. Şehadete yürüyen bu yolda inanıyorum ki hep söylüyorum 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' diye. Sizler bunun namzetleri olarak bu yoldasınız. Bugüne kadar belki binlerce ve on binlerce şehit verdik ama bunun en azından 5, 10 katı bizler bu teröristleri yok ederek aldık almaya da devam ediyoruz. Son günlerde yine artarak bu mücadele devam ediyor. Bu mücadele şuanda bulunduğunuz bölgede devam ettiği gibi hamd olsun Barış Pınarı'nda da devam ediyor. Afrin'de devam etti. İdlib'de devam ediyor. Libya'da devam ediyor. Bütün bunlar her ne kadar dile getirilmiyorsa da dünyayı da hayran bırakıyor. Sizler dualarla oradasınız. Bu dualar sizlerden hiçbir zaman eksik olmuyor. İnşallah bu zaferi noktalığımızda gelecek nesillerde sizleri çok farklı anacak. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Şimdiden tekrar Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

O anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Soylu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da, dağların doruklarında, bu ülke için bu Millet için görev yapan kahramanlarımızın bayramını tebrik etti" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti

Kaynak: İHA

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