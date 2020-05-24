Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere hitap ederek, "Sizler hayır dualarıyla oradasınız. Bu dualar sizlerden hiçbir zaman eksik olmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti
24.05.2020 00:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 00:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde görev yapan askerlere hitap ederek, "Sizler hayır dualarıyla oradasınız. Bu dualar sizlerden hiçbir zaman eksik olmuyor. İnşallah bu zaferi noktaladığımızda gelecek nesiller de sizleri çok farklı anacak. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari Göllerbaşı Üs Bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığıyla orada görev yapan askerlerin ve ailelerinin Ramazan bayramlarını kutladı.

Askerlerin bayramlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten çok çok anlamlı bir yerde, çok farklı bir yerde şuanda birliktesiniz beraberseniz. Öncelikle sizleri şahsım ve milletim adına selamlıyorum. Verdiğiniz bu kutsal mücadelenin rabbim inşallah zaferle sonuçlandığını görmeyi nasip etsin diyorum. Bu mücadelenin ne kadar kutlu, ne kadar kutsal olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunun ucunda ne olduğunu da biliyorsunuz ve onun için de oradasınız. Şehadete yürüyen bu yolda inanıyorum ki hep söylüyorum 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' diye. Sizler bunun namzetleri olarak bu yoldasınız. Bugüne kadar belki binlerce ve on binlerce şehit verdik ama bunun en azından 5, 10 katı bizler bu teröristleri yok ederek aldık almaya da devam ediyoruz. Son günlerde yine artarak bu mücadele devam ediyor. Bu mücadele şuanda bulunduğunuz bölgede devam ettiği gibi hamd olsun Barış Pınarı'nda da devam ediyor. Afrin'de devam etti. İdlib'de devam ediyor. Libya'da devam ediyor. Bütün bunlar her ne kadar dile getirilmiyorsa da dünyayı da hayran bırakıyor. Sizler dualarla oradasınız. Bu dualar sizlerden hiçbir zaman eksik olmuyor. İnşallah bu zaferi noktalığımızda gelecek nesillerde sizleri çok farklı anacak. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Şimdiden tekrar Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

O anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Soylu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da, dağların doruklarında, bu ülke için bu Millet için görev yapan kahramanlarımızın bayramını tebrik etti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti
Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'daki dünyaca ünlü sanat oteli koronavirüs nedeniyle iflas etti
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülçin Ergül Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Bayram Ak Parti Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari İkiyaka Dağları'ndaki askerlerin bayramını tebrik etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 00:58:39. #1.15#
title