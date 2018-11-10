Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakkari'de Mühimmat Deposunda Yaşanan Patlama Nedeniyle 4 Evladımız Şehit...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakkari'de mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle 4 evladımız şehit oldu, 20 evladımız ise yaralandı"ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakkari'de mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle 4 evladımız şehit oldu, 20 evladımız ise yaralandı"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu.