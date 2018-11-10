Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakkari'de 7 Şehidimiz Var, 25 Yaralımız Var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de yaşanan patlamayla ilgili son bilgileri paylaşarak, "Hakkari'de son neticelerine ulaştığımız oradaki bir mühimmat depomuzun patlamasıyla 7 şehidimiz var, 25 yaralımız var. Yaralılarımızın bir kısmı Hakkari'deki hastanelerde ve ağır olan 4 yaralımızı da şu anda Ankara'ya ambulans uçakla getiriyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreni ve Paris Barış Forumu'na katılmak üzere Paris'e gitmeden önce Esenboğa Havalimanında basın toplantısı düzenledi. Hakkari'de mühimmat deposundaki patlamaya ilişkin Erdoğan, "Hakkari'de son neticelerine ulaştığımız oradaki bir mühimmat depomuzun patlamasıyla 7 şehidimiz var, 25 yaralımız var. Yaralılarımızın bir kısmı Hakkari'deki hastanelerde ve ağır olan 4 yaralımızı da şu anda Ankara'ya ambulans uçakla getiriyorlar. İnşallah tedavilerine burada devam edilecek. Rabbimden yaralılarımıza da şifalar diliyoruz, şehitlerimize rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Makron'un daveti üzere Fransa'ya bir seyahat gerçekleştireceklerini söyleyen Erdoğan, "1. Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Antlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere ülkemizi temsilen katılacağız. Bundan bir asır önce insanlık tarihinin biliyorsunuz en kanlı savaşlarından birinin sona ermesi münasebetiyle düzenlenen bu törenlerin bütün ülkelere bir mesaj vermesini özellikle diliyorum. Suriye'den Yemen'e kadar bölgemizin kan gölüne döndüğü bir dönemde yapılan bu merasimlerin bu ülkelerdeki çatışmaların sonlandırılması noktasında çok büyük bir önemi haiz olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Ne vatanımızda ne de coğrafyamızda kazanımlarımızın çıkar kavgalarının kurbanı olmasına müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün şu gerçeği de çok yakından görüyoruz maalesef ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya birçok açıdan 1. Cihan Harbi sırasında yaşananların çok daha ileri derecede hatırlatan acı manzaralara, planlara, oyunlara ve zulümlere şahit oluyor. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi günümüzde bölgemizde çıkar ve menfaat odaklı çatışmalar yaşanıyor. Ne yazık ki bu çıkar kavgalarının bedelini de yine siviller, çocuklar, kadınlar, mazlum ve mağdurlar ödüyor. Bugün Suriye'de her ne kadar gizlense de şu ana kadar ölenlerin sayısı 1 milyonu bulmuş durumda. Bize göre tarih her şeyden önce bir ibret vesikasıdır. İnsanın görevi hatalarından ders çıkartarak bir daha benzer sıkıntıları yaşamamaya, bunun için önlemler tedbirler almaktır. Biz tıpkı bir asır önce olduğu gibi bölgemizdeki bütün bu çalışmalara bu anlayışla yaklaşıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de bölgemizde barışın, huzurun, kardeşlik ve istikrarın tesisi için gayret sarf ediyoruz. Zira biz savaşın acısını, savaşların sebep olduğu yıkımları çok iyi bilen bir devletiz. Biz 1. Cihan Harbi sırasında bağımsızlığı için sadece Çanakkale Cephesi'nde 10 binlerce evladını toprağa vermiş bir milletiz. Kafkasya'dan Kanal'a, Irak Filistin Suriye'den Hicaz, Yemen, Romanya, Makedonya ve Galiçya'da özellikle bu bölgelerde vatanını korumak için can vermiş, mücadele etmiş bir ecdadın torunlarıyız. Türk milleti olarak barışın ve bağımsızlığın kıymetini çok iyi biliyoruz. Ne vatanımızda ne de coğrafyamızda kazanımlarımızın çıkar kavgalarının kurbanı olmasına müsaade etmeyeceğiz."

Bu niyetlerle gerçekleştirdikleri Paris ziyareti sırasında hem savaşın sebepleri ve sonuçları üzerinde düşünme hem de başta Suriye'de yaşananlar olmak üzere tüm insani dramları ortaya koymanın gayreti içinde olacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle ayrıca anma törenlerine iştirak eden hükümet ve devlet başkanları ile oradaki plan çerçevesinde görüşebildiklerimizle de görüşmenin gayreti içerisinde olacağız. Makron'un daveti üzerine icrap ettiğim bu ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle vatanımız ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın" dedi.

"Fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi de yapacağız"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da ABD Başkanı Trump'la bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusu üzerine, "Sayın Trump'la kısa bir süre önce bir telefon görüşmesi yaptık ve Fransa'da da karşılıklı bir fırsat bulabilirsek tekrar inşallah görüşme imkanını yakalarız dedik. Şimdi Paris'e gidince arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşecekler. Şöyle bir fırsat tesis etmeye çalışacağız ve bu fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi de yapacağız" açıklamasında bulundu.

"Bu işin katilleri kesinlikle bu 15'in veya 18'in içindedir bunu hiç başka yerde aramaya gerek yok"

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında gelinen son aşamayla ilgili soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Merhum Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak şuan itibariyle elimizde herhangi bir belge bulgu yok. Ama bilgi var. Bilgi nedir? Baştan itibaren bunu hep söyledim. Buraya gelen bu 15 kişi şu anda artı 3 ile 18 tutuklu. Bu 18 kişi veya daha kısa olarak 15 kişi kesinlikle bir defa hem faili biliyorlar hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar. Daha önce de söyledim Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın açıklaması oldu. Şimdi inkar ediyorlar 'yapmadık' diyorlar. O açıklamasında şu ifadeyi kullandı: 'Yerel işbirlikçilerle bunu gerçekleştirdik' dedi. Yani yerel işbirlikçileri bunun teslim ettik ve ben başından itibaren kim bu yerel işbirlikçiler bunu açıklamanız lazım dedim. Bunu bilen sizsiniz. Siz değilseniz bu 15 kişi veyahut da bu katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyor. Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika'ya, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik. Buradaki konuşmaları falan onlar da dinlediler biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok. Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir bunu onlar biliyor. Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturmak suretiyle bunu meydana çıkarmasını başarır. Bize başsavcıyı gönderdi gelen başsavcı ipe un seriyor ve bizim başsavcımız oraya istiyor. Sen bizim başsavcımızı oraya çağırıp da ne yapacaksın olayın işlendiği yer burası. Olayın işlendiği yer burası olduğuna göre burada ne görüşeceksen görüşürsün. Konsolosluğa da gittin neyi göreceksen veya görmek istiyorsan onu da zaten orada herhalde etmişsindir. Ama ipe un sermeye gerek yok. Ben hukukçu değilim, bir ekonomistim ama 40 yıllık siyasetçiyim. Bu işin başka izahı olamaz. Bu 15 kişi İstanbul'a ne için geldi, burada ne işleri var? Bu 15 kişi Cuma günü ayrı bir programla ayrı bir grup Pazartesi akşamı Salı günü o gece ayrı bir program, plan ve bu arada operasyon. Bu işin katilleri kesinlikle bu 15'in veya 18'in içindedir bunu hiç başka yerde aramaya gerek yok. Yerli işbirlikçi de kimse bunu da bunların açıklaması lazım ve biz bunları bize gönderdikleri özel temsilcilerine de bizzat anlattım. Daha ne yapayım. Benim Suudi Arabistan'a giden özel temsilcim de onlara bunları açıkça anlattı. Artık Suudi Arabistan bizim bu iyi niyetimize karşı kendileri de adaletli davranmak suretiyle bu 18'in içinde bunun olduğunu bilip bu şaibeden kurtulmaları lazım. Aksi takdirde kurtulamazlar."

"Net olarak şundandır deme durumunda henüz değiliz"

"Hakkari'deki patlamanın nedenine ilişkin şu ana kadar elinize ulaşmış bir bilgi var mı?" sorusu üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gece Milli Savunma Bakanım, Kuvvet Komutanları biliyorsunuz hemen oraya gittiler. Tabi gece ciddi bir faaliyet mümkün değildi. Zaman zaman patlamalar orada yine devam ediyordu. Bütün gece işi takip ettikleri gibi oradaki generalimiz, generallerimiz ve bütün bu çalışmalarla birlikte devamlı irtibat halinde olduk. Bir defa mühimmatın miadının dolması diye bir şeyin olmadığını Savunma Bakanım bana bildirdi. Çünkü daha kısa bir süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığımız bu konuyla ilgili orada bir çalışma yapmış, raporları falan hepsi gelmiş ve bunlardan kullanılmış. Burada sadece topla alakalı şu anda teknik ekip orada. Onların bir çalışması var. Eğer o teknik ekip topla ilgili olarak herhangi bir olumsuz şu veya bu şekilde ne açıklayacak onu bilemiyoruz. Zaten açıkladıkları zaman biz de bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Net olarak şundandır deme durumunda henüz değiliz. Savunma Bakanım ekibiyle orada, teknik ekip şu anda orada ve bu işi çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Boeing 747-8i VIP tipi uçağı, ilk kez Paris ziyaretinde kullanıyor

Açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın ateşkes anlaşmasının 100. yılı etkinliklerine katılmak üzere Paris'e hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın Türkiye'ye hediye etmiş olduğu Boeing 747-8i VIP tipi uçağı, ilk kez Paris ziyaretinde kullanmış oldu. - ANKARA