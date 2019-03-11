Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterle kente gelmesi

Güzergah üzerinde bekleyen vatandaşlar

Erdoğan'ın seçim otobüsü ile miting alanına hareket etmesi HAKKARİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitingine katılmak üzere Hakkari'ye geldi. Yüksekova ilçesinden helikopterle kente gelen Erdoğan, seçim otobüsü ile miting alanına hareket etti.

Kaynak: AA