Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hâkimiyet bilakayduşart milletindir
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hâkimiyet bilakayduşart milletindir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

23.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hâkimiyet bilakayduşart milletindir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın, "Bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hakimiyet Bilakayduşart Milletindir." notuyla paylaştı. 


Kaynak: DHA

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