Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hâkimiyet bilakayduşart milletindir CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın, "Bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hakimiyet Bilakayduşart Milletindir." notuyla paylaştı.

Kaynak: DHA