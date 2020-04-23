CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HÂKİMİYET BİLAKAYDUŞART MİLLETİNDİR CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın, "Bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hakimiyet Bilakayduşart Milletindir." notuyla paylaştı.

Kaynak: DHA