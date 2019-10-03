Cumhurbaşkanı erdoğan, hakan fidan ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
03.10.2019 18:58
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.
Kaynak: DHA