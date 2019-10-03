Cumhurbaşkanı erdoğan, hakan fidan ile görüştü

Cumhurbaşkanı erdoğan, hakan fidan ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

03.10.2019 18:58
Cumhurbaşkanı erdoğan, hakan fidan ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.


Kaynak: DHA
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