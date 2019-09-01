Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi çalışmaları sürüyor

01.09.2019 17:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Eylül'de açılacak adli yıl öncesinde bir mesaj yayımladı.

Erdoğan devletin tüm kurumlarıyla demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, adaletin hızlı bir şekilde işlemesi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"Hukuk devletinin yaşatılabilmesi, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmemesi hususunda en hayati vazife, yargı kurum ve mensuplarına düşmektedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Gülen yapılanmasına karşı yürütülen mücadelede büyük bir sınav verdiğini ve önemli bir güç olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bu süreçte aziz milletimizin birliğini, dirliğini ve bekasını gaye edinen, adil kararlarıyla bizleri gururlandıran, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişi büyük önem taşımaktadır. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barışın, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Yargı sisteminde bir süredir beklenen reformun, önümüzdeki aylarda düzenlenmesi bekleniyor.

Adalet Bakanlığı'nın, Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakereleri çerçevesinde ilkini 2009'da, ikincisini 2015'te kamuoyuna duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin üçüncüsü, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de adli yıldan beklentilerle ilgili bir bir açıklama yaptı.

Bakan Gül, "Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır. Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli yıl mesajının ardından Konya'da bir açılış töreninde konuştu ve "Terör örgütüne tavır koyamayanlardan, 15 Temmuz darbe girişiminin faillerini lanetleyemeyenden, her zeminde ve her zaman ülkesinin yanında yer alamayandan belediye başkanı olmaz, siyasetçi hiç olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Her fırsatta bir araya geliyorlar, kazandıkları şehirleri, özellikle de İstanbul'u nasıl birlikte yönetebileceklerinin hesabını yapıyorlar. Hatta bununla da kalmayıp bölücü terör örgütüyle ilişkileri yüzünden görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup, onlara destek veriyorlar. Ülkelerinin ve milletinin yanında olacaklarına terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar" dedi.