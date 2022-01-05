Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Hak-İş heyetini kabul etti
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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