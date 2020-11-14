Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonla görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonla görüştü

14.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonla görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonla görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Haiti ilişkilerini geliştirecek adımlar ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülkenin enerji, inşaat, çelik, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda atılacak adımlarla ticaret hacminin hızla daha üst seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin babası Etienne Moise'nin vefatı nedeniyle taziyelerini de iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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