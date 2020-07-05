Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları da ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA