CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAİTİ CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
05.07.2020 21:34 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:29
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları da ele alındı.
Kaynak: DHA