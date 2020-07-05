CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAİTİ CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları da ele alındı.

Kaynak: DHA