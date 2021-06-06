Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya...
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya... - Haberler
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