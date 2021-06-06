Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hain ve bölücü örgütün Mahmur'u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan