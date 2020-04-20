Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz." Kaynak: AA