Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz.
20.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz."
Kaynak: AA