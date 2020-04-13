Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihtiyaç oldukça sürdürme kararı aldık" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihtiyaç oldukça sürdürme kararı aldık" -"Bu hafta sonu da sokağa çıkmak yasak" -"Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihtiyaç oldukça sürdürme kararı aldık" -"Bu hafta sonu da sokağa çıkmak yasak" -"Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız" Kaynak: İHA