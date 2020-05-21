CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY'DE YAPILAN HASTANEYİ İNCELEDİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY'DE YAPILAN HASTANEYİ İNCELEDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından Hadımköy'de yapımı devam eden hastaneyi inceledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY'DE YAPILAN HASTANEYİ İNCELEDİ
21.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:34
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından Hadımköy'de yapımı devam eden hastaneyi inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'deki hastanenin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden  Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'ın makam aracında bulunan şoförü ve korumasın maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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