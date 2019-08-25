Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacire Akar'ı telofonla aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacire Akar'ı telofonla aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunu kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire Akar TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunu kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire Akar ile telefonda görüştü.

25.08.2019 16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacire Akar'ı telofonla aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunu kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire Akar TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oğlunu kurtarmak için oturma eylemi yapan Hacire Akar ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Hacire Akar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek kendisini tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacire Akar'ı telofonla aradı
Kaynak: AA
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