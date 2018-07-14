Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bayram Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı için gittiği Hacı Bayram Camii'nde Bakara Suresini okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabinine üyeleriyle gerçekleştirecekleri ilk toplantı öncesinde Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaza, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve yeni kabinenin üyeleri katıldı. Erdoğan cuma namazı için gittiği Hacı Bayram Camii'nde Bakara Suresini okudu.