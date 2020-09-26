Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezinin açılışına katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezinin açılışına katıldı

26.09.2020 19:14 | Son Güncelleme: 26.09.2020 19:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Dua edilmesi ve kurdele kesimi GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Dua edilmesi ve kurdele kesimi

GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezinin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezinin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezinin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezinin açılışına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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