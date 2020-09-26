Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezinin açılışına katıldı
26.09.2020 19:14 | Son Güncelleme: 26.09.2020 19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Dua edilmesi ve kurdele kesimi GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezinin açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılanması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Dua edilmesi ve kurdele kesimi
GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezinin açılışına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı