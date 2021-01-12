Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı
12.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.
Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz