Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı

12.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BİP ve Telegram hesaplarına yer verildi.

Erdoğan, BİP uygulamasında "https://channels.bip.ai/join/rterdogan" adresinden, Telegram uygulamasında ise "https://t.me/RTErdogan" adresinden takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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