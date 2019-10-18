Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek (1)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor.
18.10.2019 14:09
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Bezmialem Valide Sultan Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu." dedi. Erdoğan, "Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda
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oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek" ifadelerini kullandı.
- İstanbul
Kaynak: DHA