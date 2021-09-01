Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güvenlik Bilimleri Fakültesi'nin açılışını gerçekleştirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Personel Temin Merkezi, Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Personel Temin Merkezi, Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve yurt binaları ile Personel Temin Merkezi, Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının, subay ve astsubayların en kaliteli eğitimi almalarını sağlamak amacıyla binalar başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını tespit ederek kolları sıvadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu amaçla 2018 yılında Güvenlik Birimleri Fakültesi'nin inşasına başladık ve 3 yıllık yoğun bir mesainin ardından bu sene itibariyle bitirdik. En son teknolojiyle donatılmış bu muhteşem tesiste 2 bin 500 öğrenci kapasiteli 105 adet dershane ve amfi, 500 öğrenci kapasiteli 245 çalışma odası, her biri 500 öğrenci kapasiteli 5 yurt binası, 2 bin 500 kapasiteli 6 adet yemekhane, 5'er adet voleybol, basketbol ve futbol sahalarıyla, 2 adet tenis kortu bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Fakültenin hizmete girmesiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetlerinin tek merkezden yürütülebileceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Fakültemizin yanı sıra bugün 2 önemli merkezi daha hizmete alıyoruz. AB tarafından finanse edilen Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim Merkezi binası 1 milyon 322 bin Euro'ya mal olmuştur. Merkez 16 bin metrekare açık eğitim ve tatbikat alanı ile 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahiptir. Eğitim merkezi içerisinde de dershaneler, çok amaçlı seminer salonları, brifing salonu, simülasyon dershanesi ve gözlem terası mevcuttur. Merkezde eğitim aktiviteleri, tatbikatlar, kriz yönetimleri ve toplumsal olaylara müdahale konusunda her türlü çalışma icra edilecektir. Toplam 5 milyon 150 bin liralık yatırım bedeliyle tamamen yenilenen personel temin merkezi de bugün hizmete açılan bir başka eserdir. Bu merkez Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı adına başvuru sürecinin daha hızlı, etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, törende hazır bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açılışın hayırlı olması için dua etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver