Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli Bölge konusundaki çağrımıza henüz dünyanın en güçlü, ekonomik...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli Bölge konusundaki çağrımıza henüz dünyanın en güçlü, ekonomik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli Bölge konusundaki çağrımıza henüz dünyanın en güçlü, ekonomik olarak en saygın olduğunu zannettiğimiz ülkelerinden bile 'Biz de varız' diyen çıkmadı.

18.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli Bölge konusundaki çağrımıza henüz dünyanın en güçlü, ekonomik olarak en saygın olduğunu zannettiğimiz ülkelerinden bile 'Biz de varız' diyen çıkmadı. Biz hala ses bekliyoruz, ama bir şey yok" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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