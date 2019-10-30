Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölge dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölge dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

30.10.2019 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. (9)

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenli bölge dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek...
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