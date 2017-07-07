Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ve Abe Ile Görüştü
20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi.
G-20 Zirvesi için Almanya'nın Hamburg kentine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi kapsamında Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan ve Guterres el sıkışarak poz verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de görüştü.
(İHA)