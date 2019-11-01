CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GUTERRES'İ KABUL ETTİ
Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
01.11.2019 12:43
Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Görüntü dökümü:
------------Guterres'in konvoyunun gelişi-Görüşmeden fotoğraflar
Kaynak: DHA