CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GUTERRES'İ KABUL ETTİ

01.11.2019 12:43

Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Görüntü dökümü:

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-Guterres'in konvoyunun gelişi-Görüşmeden fotoğraflar

Kaynak: DHA