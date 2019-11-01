CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GUTERRES'İ KABUL ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GUTERRES'İ KABUL ETTİ

Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

01.11.2019 12:43
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GUTERRES'İ KABUL ETTİ

Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.  

Görüntü dökümü:

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-Guterres'in konvoyunun gelişi-Görüşmeden fotoğraflar

 


Kaynak: DHA
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