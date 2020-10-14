Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürkan ve Çalık'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürkan ve Çalık'ı kabul etti

14.10.2020 17:39 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürkan ve Çalık'ı kabul etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 25 Ekim'de Malatya'ya gelerek bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunup, AK Parti İl Kongresine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 25 Ekim'de Malatya'ya gelerek bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunup, AK Parti İl Kongresine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ekim'de Malatya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dizi temaslarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki AK Parti Grubu'na yönelik konuşmaları sonrası gerçekleşen ziyarette, Erdoğan'ın Malatya'ya geleceği ziyaret programı, Malatya'ya yönelik yatırım ve projelerin son durumu görüşüldü.

Cumhurbaşkanının meclisteki yoğun gündem ve mesaileri içerisinde kendilerine zaman ayırmasından dolayı teşekkürlerini ileten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Ülkemizin yoğun gündemi içerisinde bizleri kabul eden Sayın Cumhurbaşkanımıza hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Kendilerinin Malatya'ya özel bir muhabbet ve sevgileri olduğunu biliyoruz. Malatya ziyaretleri öncesi MKYK üyemiz ve Malatya Milletvekilimiz Öznur Hanım ile birlikte şehrimizle ilgili yatırım ve projelerimizin son durumunu arz ettik" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan daha sonra Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. - MALATYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürkan ve Çalık'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürkan ve Çalık'ı kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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