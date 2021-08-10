Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistanlı mevkidaşı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini belirtti.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

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