Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

16.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: AA

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