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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanını kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.

NEW YORK (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi Türkevi'nde kabul etti.

Görüşmede, konuk Başbakanın heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

(Derya Yetim/İHA)

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