Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile tokalaşarak poz vermeleri -Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın karşılıklı oturması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile tokalaşarak poz vermeleri
-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın karşılıklı oturması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti.
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti