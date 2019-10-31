Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Gakharia'yı kabul etti

31.10.2019 12:30

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile tokalaşarak poz vermeleri

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın karşılıklı oturması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti.

Kaynak: AA