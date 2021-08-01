Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadelede desteklerini ifade eden Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'ye teşekkür etti. Türkiye- Gürcistan stratejik ortaklığının böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak gördüklerini ifade etti.Özellikle bölgesel ulaştırma ve enerji nakil hatlarının verimliliği ve güvenliği açısından birlikte hareket etmenin zaruri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanların ve milletvekillerinin başarıyla yürüttüğü Türkiye- Gürcistan- Azerbaycan üçlü mekanizmasını liderler düzeyinde de canlandırmak istediklerini dile getirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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