Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşılanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı...

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşılanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi karşılaması

İki ülke marşlarının okunması

Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin tören mangasını selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin fotoğraf çektirmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı - Haberler
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