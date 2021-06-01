Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı
Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşılanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı...
Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşılanması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması
Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi karşılaması
İki ülke marşlarının okunması
Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin tören mangasını selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin fotoğraf çektirmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey